Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Евросовет не принимал решения о запрете на поездки в Великобританию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Евросовет не распоряжался насчет введения запрета на поездки в Великобританию граждан ЕС в ближайшие сутки в связи с распространением в Соединенном Королевстве новой разновидности COVID-19, сообщил журналистам в Брюсселе источник в совете.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, не было решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию завтра до полуночи. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над скоординированным европейским подходом в том, что касается мер, применяемых к сообщению с Соединенным Королевством", - сказал источник в понедельник вечером.

В РоссииРФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабряРФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабряЧитать подробнее

Ранее в понедельник министр-делегат по транспорту при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джебарри сообщил об ожидаемом в ближайшее время европейском санитарном протоколе, который позволит восстановить пассажиропоток из Великобритании на континент.

"В ближайшие часы мы введем в действие на европейском уровне надежный санитарный протокол, чтобы потоки (пассажиров) из Соединенного Королевства могли возобновиться", - написал Джебарри в твиттере.

Это заявление было сделано на фоне решений в европейских странах и в других частях света временно приостановить транспортное сообщение с Великобританией из опасения занести новую мутацию COVID-19.

Запрет на поездки в Великобританию власти многих государств ввели либо в минувшее воскресенье, либо с понедельника, в ряде стран он будет действовать как минимум до конца этого года.

Евросовет Великобритания

Новости по теме

Новости
Brexit

Джонсон отказался продолжить в 2021 году переговоры с ЕС по Brexit

Что произошло за день: понедельник, 21 декабря

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19

В США началась COVID-вакцинация препаратом компании Moderna

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Узбекских мигрантов будут прививать "Спутником V" перед поездкой в РФ

Brent подешевела ниже $50 за баррель

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');