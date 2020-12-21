Евросовет не принимал решения о запрете на поездки в Великобританию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Евросовет не распоряжался насчет введения запрета на поездки в Великобританию граждан ЕС в ближайшие сутки в связи с распространением в Соединенном Королевстве новой разновидности COVID-19, сообщил журналистам в Брюсселе источник в совете.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, не было решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию завтра до полуночи. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над скоординированным европейским подходом в том, что касается мер, применяемых к сообщению с Соединенным Королевством", - сказал источник в понедельник вечером.

Ранее в понедельник министр-делегат по транспорту при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джебарри сообщил об ожидаемом в ближайшее время европейском санитарном протоколе, который позволит восстановить пассажиропоток из Великобритании на континент.

"В ближайшие часы мы введем в действие на европейском уровне надежный санитарный протокол, чтобы потоки (пассажиров) из Соединенного Королевства могли возобновиться", - написал Джебарри в твиттере.

Это заявление было сделано на фоне решений в европейских странах и в других частях света временно приостановить транспортное сообщение с Великобританией из опасения занести новую мутацию COVID-19.

Запрет на поездки в Великобританию власти многих государств ввели либо в минувшее воскресенье, либо с понедельника, в ряде стран он будет действовать как минимум до конца этого года.