РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия на неделю приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года.

По данным штаба, "ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается, по итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения".

В сообщении отмечается, что Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры, обещает оперштаб.

В Великобритании была выявлена новая разновидность коронавируса N501Y, которая имеет высокую скорость распространения. Ученые пока не имеют данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины.

Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и British Airways.

Ряд стран Евросоюза уже прервал авиасообщение с Великобританией. Также прекращают сообщение с этой страной и некоторые неевропейские страны.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Европе.