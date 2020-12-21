США расширят запрет на визы чиновникам КНР, причастным к нарушениям прав человека

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американская администрация приняла дополнительные ограничения в оформлении американских виз для представителей властей КНР, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к нарушениям прав человека, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Этот шаг демонстрирует решимость администрации США привлекать к ответственности Коммунистическую партию Китая (КПК) за ее возрастающие репрессии против китайского народа", - говорится в заявлении Помпео, обнародованном госдепом.

Госсекретарь отметил, что визовые ограничения также могут коснуться родственников представителей китайских властей, против которых США применяют ограничительные меры.

Помпео напомнил, что ранее в этом году США уже вводили визовые ограничения и финансовые санкции в отношении членов КПК, причастных, по версии американской стороны, к репрессивным действиям.

"Сегодняшние меры создают дополнительные ограничения, применимые ко всем официальным лицам КПК, которые вовлечены в такую репрессивную деятельность, в независимости от ее места", - пояснил Помпео.

США 4 декабря уже ввели визовые ограничения против членов компартии Китая, участвующих в деятельности рабочего отдела единого фронта КПК. Помпео обвинил рабочий отдел в спонсировании и поддержке иностранных организаций, распространении пропаганды и преследовании противников политического курса Пекина.

В Пекине выразили протест в связи с этим шагом.