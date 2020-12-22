Американский сенатор заявил о взломе десятков email-аккаунтов Минфина США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Десятки аккаунтов электронной почты американского Минфина были взломаны в результате масштабной кибератаки, в которой Вашингтон обвиняет российских хакеров, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление офиса члена сенатского комитета по разведке Рона Уайдена.

Эта хакерская атака стала частью "широкомасштабной шпионской кампании против правительственных учреждений США", говорится в заявлении. В нем отмечается, что взлом почты министерства финансов, "по-видимому, был значительным", но его масштабы пока известны не полностью.

"Казначейство до сих пор не знает всех действий, предпринятых хакерами, или какая точно информация была похищена", - сказано в заявлении.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и другим американским ведомствам. По данным газеты The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую внешнюю разведку.

Позднее стало известно, что начальной целью кибератаки была IT-компания SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion. Клиентами SolarWinds являются подразделения Вооруженных сил, министерства юстиции и Государственного департамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и другие ведомства, а также 425 компаний из списка американского списка Fortune 500.

Высшие должностные лица США, включая госсекретаря Майка Помпео, обвинили в шпионской деятельности в киберпространстве Россию. При этом президент Дональд Трамп утверждал, что в кибератаках может быть замешан Китай.

Россия отвергает обвинения со стороны США в хакерских атаках.