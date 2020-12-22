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Минск ограничит деятельность ряда фондов в ответ на санкции ЕС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Белоруссии в ответ на санкции ЕС, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей во вторник.

По словам главы белорусского МИД, Минск также пересмотрит реализацию "ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств". Стенограмма его общения с прессой опубликована на сайте министерства.

Макей отметил, что "есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров".

"Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", - добавил он.

Министр подчеркнул, что Белоруссия категорически не приемлет "политику и логику санкций". "Но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси", - заявил он.

На прошлой неделе было опубликовано постановление Совета ЕС по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Белоруссии, включающему 29 физических и семь юридических лиц. Это третий пакет санкций против Минска.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колесных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Республики Беларусь, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

Владимир Макей Белоруссия ЕС

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