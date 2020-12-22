Минздрав Грузии допустил закупку «Спутник V», если вакцину одобрит ВОЗ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Минздраве Грузии допустили возможность рассмотрения вопроса о закупке российской вакцины от коронавируса COVID-19, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Если она будет признана ВОЗ, то почему бы и нет, но насколько я знаю, пока об этом речи не идет. Если будет признана, возникает вопрос, почему нет", - заявил во вторник вечером в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2" заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Паата Имнадзе.

Так он прокомментировал вопрос о том, возможно ли начало обсуждения вопроса приобретения российской вакцины.

Ранее во вторник исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила журналистам, что вопрос закупок российской вакцины на данном этапе не рассматривается.

"Российская вакцина не рассматривается, однако важно учитывать то, что российская вакцина также участвует в "Фонде Ковакс". Если она будет признана миром, то, возможно, не только Грузия, но и другие страны могут стать ее пользователями, однако на данном этапе это не рассматривается", - сказала Тикарадзе.

При этом она отметила, что сейчас Грузия имеет возможность получить через платформу COVAX вакцины трех типов.

По ее предположениям, вакцина появится в Грузии в начале весны 2021 года.