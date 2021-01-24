Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 24.01В России 3 719 400+21 127В мире 98 746 982+569 874

Демонстранты в Тбилиси призвали к отмене ограничений по COVID-19

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более 200 человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли на митинг в Тбилиси в воскресенье с требованием к властям отменить жесткие запреты и ограничения, действующие в Грузии с ноября из-за угрозы распространения коронавируса.

Так называемая "предупредительная акция" прошла у здания Госканцелярии.

"Цель акции - добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. Организаторы акции - рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации", - заявил журналистам ее участник, лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

По его словам, участники акции потребовали от правительства в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.

"В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений, - сказал Джапаридзе. - Я полностью поддерживаю требования организаторов акции".

Участники митинга заявили, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать "комендантский час", откроются магазины, рестораны и кинотеатры.

В миреПервый случай "британского" штамма COVID-19 выявлен в ГрузииЧитать подробнее

Из-за угрозы COVID-19 в городах Грузии с 21:00 до 5:00 действует комендантский час, ограничена работа городского и междугороднего транспорта. Закрыты торговые центры, магазины, театры и кинотеатры. Университеты и школы переведены на дистанционное обучение. Остановлены многие предприятия.

Участники акции заявили, что из-за отсутствия работы они и их семьи обречены "на голодную смерть".

Ранее отмена ограничений по коронавирусу планировалась в Грузии с 1 февраля. Но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки правительство приняло решение продлить комендантский час и не восстанавливать работу городского и междугороднего транспорта до 1 марта.

По последним данным, в Грузии с начала пандемии выявлены 253 518 заражений COVID-19, скончались 3 055 больных коронавирусной инфекцией.

Хроника коронавируса. Январь.

16
Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 24 января 2021 годаПандемия коронавируса
Грузия Тбилиси Коронавирус

Новости по теме

Новости

США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 января

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

В Британии задумались о карантине для прибывающих из COVID-неблагополучных стран

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту группы спутников

Умершие знаменитости

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

СМИ узнали, что нацгвардейцы могут остаться в Вашингтоне до марта

Что случилось этой ночью: суббота, 23 января

Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');