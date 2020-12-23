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Армянского оппозиционера задержали за призыв убить Пашиняна

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава армянской оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян задержан по подозрению в публичных призывах к насилию, сообщил в среду Следственный комитет Армении.

"В видеозаписи "Тому, кто пристрелит Никола, нужно присудить звание национального героя или выдать миллион долларов в качестве премии", опубликованной на сайте YouTube, глава партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян из-за политических и иных взглядов во время пресс-конференции публично призвал к насилию против премьер-министра Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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Исагулян задержан по части 1 статьи 262.2 Уголовного кодекса Армении (публичные призывы к насилию в отношении лица или группы лиц по признаку политических или иных взглядов или других личных или социальных обстоятельств).

В Армении в ночь на 10 ноября начались беспорядки после того, как Пашинян вместе с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении обострившегося 27 сентября военного конфликта в Нагорном Карабахе, вводе миротворцев и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция, там начались протесты с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция также потребовала, чтобы Генпрокуратура до 21 декабря предъявила премьеру Армении обвинение в госизмене.

Армения Никол Пашинян Гарник Исагулян

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