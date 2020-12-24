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Демонстранты в Ереване попытались заблокировать кортеж Пашиняна

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сотни участников акции протеста перекрыли перекресток улиц Тиграна Меца и Мелик-Адамяна в центре Ереване.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс", демонстранты пытаются помешать движению кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министров, которые ранее участвовали в заседании правительства.

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Многочисленные полицейские пытаются вывести демонстрантов с проезжей части, призывая открыть дорогу.

В среду оппозиция Армении призвала граждан республики в четверг в 10 утра заблокировать здание правительства со всех сторон.

В четверг под руководством Пашиняна состоялось заседание правительства.

В Армении в ночь на 10 ноября начались беспорядки после того, как Пашинян вместе с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении обострившегося 27 сентября военного конфликта в Нагорном Карабахе, вводе миротворцев и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция, там начались протесты с требованием отставки Пашиняна.

Армения Ереван Никол Пашинян

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