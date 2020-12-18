Оппозиция потребовала до 21 декабря обвинить Пашиняна в госизмене

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении предоставила Генпрокуратуре республики время до понедельника для предъявления обвинения премьер-министру страны Николу Пашиняну по статье "государственная измена".

"Мы требуем вызвать Пашиняна на допрос в качестве подозреваемого, после чего немедленно арестовать по обвинению в государственной измене. После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту премьера", - заявил на митинге оппозиции после многотысячного шествия по Еревану председатель оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян.

По его словам, "своими действиями Пашинян содействовал в карабахской войне врагу, совершив государственную измену".

Казинян отметил, что Генпрокуратуре предоставляется время до 21 декабря 12:00. "Если наши требования не будут выполнены, мы начнем бессрочную сидячую акцию протеста у здания Генпрокуратуры", - сказал он.

В Армении в ночь на 10 ноября начались протесты после принятия Пашиняном совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.