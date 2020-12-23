Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

В Великобритании заявили о еще одном новом штамме COVID-19

В Великобритании заявили о еще одном новом штамме COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он мутировал сильнее ранее обнаруженного в Британии штамма", - приводят слова Хэнкока западные СМИ.

Министр также сообщил, что Британия приостанавливает прием авиарейсов из ЮАР.

Ранее сообщалось, что по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется, и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

В минувшую субботу, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

20 декабря ряд стран начал закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

Хроника 09 января – 23 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания Мэтт Ханкок Коронавирус ЮАР

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Италии насчитали рекордно высокое число жертв COVID-19

В Италии насчитали рекордно высокое число жертв COVID-19
Пандемия коронавируса

Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Итоги года: 2020

Выручка мировой индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта

Выручка мировой индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта

Лавров пообещал ответ на новые санкции США

Власти США подали иск против Walmart из-за усиления опиоидного кризиса

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla
Навальный попал в больницу

Lancet опубликовал отчет Charite о лечении Навального

Lancet опубликовал отчет Charite о лечении Навального

Рябков заявил о регулярных кибератаках с американских серверов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 78 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');