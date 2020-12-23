США продлили санкционный дедлайн для группы "ГАЗ" сразу на год

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американские власти отвели еще год на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.

Нынешнее продление стало самым длинным с момента попадания компании в санкционные списки весной 2018 года. Очередной дедлайн в июле был продлен до 22 января 2021 года. Теперь он продлен сразу на год, до 26 января 2022 года.

Июльский перенос дедлайна тогда сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю. В частности, группа "ГАЗ" теперь обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности был установлен для финансовых соглашений "ГАЗа" на сумму от $5 млн и более.

Кроме того, в тексте лицензии говорилось, что "ГАЗ" обязан в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать для Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.

Американские санкции против "ГАЗа"

Группа "ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Дерипаской. Ограничения пока не вступили в полную силу: OFAC периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе "ГАЗа" из-под ограничений. Две другие крупнейшие компании Дерипаски - En+ Group и "РусАл" - были исключены из SDN List после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

Если в 2018-2019 гг. периодически появлялась информация о ходе переговоров по снятию санкций с "ГАЗа" (о них говорили, в частности, Дмитрий Козак и Антон Силуанов), то в последнее время эти переговоры "заглохли", заявлял Дерипаска в конце января. "В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами. Они не хотят говорить ни о чем, что связано с этим процессом (вывода "ГАЗа" из-под санкций - ИФ). Это будет тяжелый год для группы "ГАЗ", очень тяжелый год", - говорил бизнесмен в интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе.

"ГАЗ" неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании.