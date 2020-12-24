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Американский сенатор попросил минфин обсудить влияние Дерипаски на "РусАл"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Высокопоставленный демократ в банковском комитете сената США Шеррод Браун попросил министерство финансов провести брифинг по поводу утверждений о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает влиять на деятельность компании "РусАл", сообщило агентство Bloomberg.

"Сенатор Браун очень обеспокоен этими утверждениями", - говорится в заявлении пресс-секретаря Брауна, отправленном агентству.

"Мы попросили министерство финансов проинформировать нас об этих утверждениях, чтобы выяснить, нарушает ли какое-либо из этих действий соглашение об исключении из списка санкций 2018 года, и если да, то какие санкции могут быть применены", - отметила представитель Брауна.

Браун сделал запрос после того, как агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "РусАлом"и влиять на его менеджмент.

Эта информация была направлена "ранее в этом году", отмечает агентство. Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "РусАла" и его холдинговой компании En+ Group, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая. Дерипаска лично курировал проводимую в СМИ кампанию по подрыву репутации Китая в Африке, сообщили европейцы.

Также, по данным чиновников ЕС, Дерипаска использовал ресурсы компании для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки РФ по всему миру.

По их мнению, эта деятельность противоречит заключенному в конце 2018 г соглашению между Минфином США и компаниями En+ и "РусАл", в рамках которого Дерипаска отказался от контроля над ними в обмен на исключение "РусАла" и En+ из санкционного списка США. Сделка между Минфином США и компаниями Дерипаски в свое время вызывала критику представителей Демократической партии в Конгрессе.

Юристы Дерипаски в свою очередь утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было. Американский юрист предпринимателя Том Клэр сказал, что его клиент "приложил колоссальные усилия для выхода из капитала компаний в соответствии с директивой правительства США, которую он выполнил к полному удовлетворению правительства США".

Дерипаска попал в "черный список" Минфина США в апреле 2018 г, вместе с ним в SDN List оказались "РусАл", En+ Group, "Евросибэнерго", группа "ГАЗ" и другие подконтрольные бизнесмену структуры. Вывести компании (но не себя лично) из-под санкций Дерипаска смог, договорившись об отказе от контроля в них. Доля бизнесмена в холдинговой структуре En+ снизилась с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Санкции были сняты в январе 2019 года.

США Россия Олег Дерипаска РусАл

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