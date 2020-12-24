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Число инфицированных COVID-19 на Украине превысило 1 млн человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Общее количество инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 на Украине с начала пандемии по состоянию на утро четверга превысило 1 млн человек, за минувшие сутки зафиксировано 11 490 новых случаев заболевания, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 2 721 человек; летальных исходов - 223; выздоровело - 15 775 человек", - написал Степанов в фейсбуке в четверг утром.

Днем ранее, 23 декабря, сообщалось о 10 136 новых случаях болезни, 22 декабря было зафиксировано 8 513 случая, 21 декабря выявили 6 545 зараженных, 20 декабря медики сообщили про 8 325 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга превысило отметку в 1 млн и составило 1 001 132 человека, 17 395 человек умерли от COVID-19, выздоровели 631 435 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

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