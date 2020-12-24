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Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit

Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit
Фото: Reuters

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit.

В миреBloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по BrexitBloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по BrexitЧитать подробнее

"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заверила, что за соглашение "стоило сражаться", и что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Великобритания и Евросоюз успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

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