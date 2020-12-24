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Британский парламент 30 декабря проголосует по сделке Лондона и ЕС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании 30 декабря проголосует по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Мы продолжим работу в парламенте, где, я надеюсь, 30 декабря пройдет голосование", - заявил Джонсон на пресс-конференции в четверг.

Он также отметил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность. "Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - добавил премьер.

Ранее в четверг в Лондоне и Брюсселе объявили, что успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

Теперь для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Ожидается, что процесс ратификации соглашения не удастся завершить до этого дедлайна. Поэтому стороны хотят заключить временное соглашение, которое будет действовать до тех пор, пока и ЕС, и Великобритания не завершат ратификацию.

Великобритания Борис Джонсон Brexit

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