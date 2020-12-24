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Bloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по Brexit

Bloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по Brexit
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания и Евросоюз успешно завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Аналогичную информацию получили и некоторые другие крупные европейские СМИ.

По сообщениям источников, соглашение будет передано премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен для их формального одобрения. Ожидается, что официально о достижении договоренности в ближайшее время объявят руководители Великобритании и ЕС.

Затем, для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря, то есть до минувшего воскресенья, будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения. Однако завершить переговоры до истечения этого дедлайна стороны не смогли.

Брюссель и Лондон не могли, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.

Таким образом, как ожидается, Европарламент не успеет ратифицировать соглашение до конца года. В связи с этим ЕС может санкционировать его временное применение - в ожидании ратификации Европарламентом уже в 2021 году. В противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года. Не исключены осложнения и в других сферах.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Великобритания ЕС

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