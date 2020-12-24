В ЕП заявили, что не успеют оценить соглашение между Брюсселем и Лондоном в этом году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) не сможет внимательно изучить соглашение между Лондоном и Брюсселем по их отношениям после Brexit, поскольку оно было достигнуто в последний момент, заявил в четверг председатель ЕП Давид Сассоли.

"Парламент приветствует интенсивный диалог и беспрецедентное взаимодействие и единство между институтами ЕС в течение всего этого процесса. Однако парламент сожалеет, что продолжительность переговоров и достижение соглашения в последний момент не позволяют провести надлежащую парламентскую проверку до конца 2020 года", - говорится в заявлении Сассоли, распространенном на сайте ЕП.

"Парламент продолжит работу в ответственных комитетах и на пленарных заседаниях, прежде чем примет решение в следующем году о том, давать ли согласие (на сделку - ИФ)", - подчеркнул Сассоли.

Глава ЕП приветствовал согласование сделки между Великобританией и ЕС, однако при этом отметил, что решение Лондона покинуть блок "имеет свои последствия".

"Передвижение и торговля между ЕС и Соединенным Королевством больше не будут такими слаженными, как прежде", - добавил Сассоли.

Между тем председатель ЕП отметил, что, "несмотря на Brexit, ЕС и Великобритания продолжают разделять общие ценности и интересы".

Для того, чтобы достигнутое соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря, то есть до минувшего воскресенья, будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения. Однако завершить переговоры до истечения этого дедлайна стороны не смогли. Брюссель и Лондон не могли, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.

Поскольку Европарламент не успеет ратифицировать соглашение до конца года, ЕС может санкционировать его временное применение - в ожидании ратификации Европарламентом уже в 2021 году. В противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года. Не исключены осложнения и в других сферах.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.