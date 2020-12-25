Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 79,3 млн

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 79 368 142 по состоянию на 8:30 пятницы по московскому времени, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 742 271, выздоровели более 54 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 18 650 454 инфицированных COVID-19, зафиксировано 329 023 летальных исхода, выздоровели более 10 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за сутки до 10 146854, число скончавшихся - до 147 092, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 423 945 заболевших, из них умерли 189 982, вылечились более 6,5 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 224,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 15 человек, в Индии - 106, Бразилии - в 891.