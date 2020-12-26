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В Грузии изучают несколько случаев с подозрением на новый штамм COVID-19

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии заявляют, что изучают несколько подозрительных случаев заражения COVID-19, где, возможно, может выявиться новый штамм.

"Новый штамм коронавируса пока не подтвержден. Определенные данные, что новый штамм может быть подтвержден, есть, но на исследования нужны дни, так как проводится секвенирование генома", - заявил журналистам в пятницу глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, подтвердить новый штамм коронавируса в Грузии на данном этапе может только исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (лаборатория Лугара), так как только там есть возможность секвенирования генома, но на это может потребоваться несколько дней или неделя.

Грузия коронавирус COVID-19

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