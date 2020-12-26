Начал действовать карантин для прибывающих из Великобритании в Россию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Граждане, с 26 декабря прибывающие в Россию из Великобритании, обязаны сесть на двухнедельный карантин, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна...) соблюдать режим изоляции ... в течение 14 календарных дней со дня прибытия", – говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что в Великобритании была выявлена новая разновидность коронавируса N501Y, которая по некоторым данным имеет высокую скорость распространения. Ученые пока не имеют данных о том, какое влияние новый штамм COVID-19 имеет на течение заболевания, или как на него не будут действовать вакцины.

Ряд стран Евросоюза уже прервал авиасообщение с Великобританией. К ним присоединились некоторые неевропейские страны. Россия сделала это 22 декабря.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что на сегодня повышенная заразность нового штамма не подтверждена. По его словам, мутации в геноме коронавируса выявлены в Великобритании еще в начале ноября и имеют нейтральный характер.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Европе.