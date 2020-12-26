Кронпринц Саудовской Аравии привился от COVID-19

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Mохаммед бен Салман в пятницу получил первую из двух доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщило агентство SPA.

По данным агентства, кронпринц сделал прививку в рамках плана Минздрава страны по вакцинации населения.

Комментируя это событие, глава Минздрава Саудовской Аравии Тауфик аль-Рабиа сказал: "Я выражаю благодарность Его Королевскому Высочеству Кронпринцу за его чуткость и текущую деятельность по снабжению вакцинами подданных и других жителей, а также за его указания предоставлять (населению - ИФ) лучшие услуги".

15 декабря власти Саудовской Аравии объявили о начале регистрации на вакцинацию от COVID-19.

Вакцинация будет проходить в три этапа. Сначала прививку смогут сделать жители старше 65 лет, люди с лишним весом, проблемами с иммунитетом и двумя или более хроническими заболеваниями, а также те, у кого есть повышенный риск заразиться коронавирусом из-за характера профессиональной деятельности.

Во вторую очередь вакцинация пройдет среди жителей старше 50 лет, остальных медработников, людей с хроническими заболеваниями и повышенной массой тела. На последнем этапе прививку от коронавируса смогут сделать все желающие.

Саудовская Аравия 10 декабря стала второй после Бахрейна страной в Персидском заливе, которая одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

В стране за время пандемии выявили более 361,9 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 6 тыс. инфицированных скончались. Между тем, более 352,8 тыс. жителей страны переболели коронавирусом.