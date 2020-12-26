Два палестинца в секторе Газа ранены при ответном ударе Израиля

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Два палестинца в секторе Газа получили легкие ранения в результате обстрела израильской армии обороны ЦАХАЛ в ответ на запуск двух ракет в сторону Ашкелона, передает "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление представителя ХАМАС.

"Атаки ЦАХАЛ не сломают волю палестинского народа, а укрепят его стремление отстаивать свои права", - отмечается в его заявлении.

Ранее сообщалось, что поздно вечером в пятницу из сектора Газа в сторону Израиля были запущены две ракеты, их перехватила система ПРО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля обстреляла объекты ХАМАС в секторе Газа.