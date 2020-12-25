Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные объявили, что с территории сектора Газа в направлении южного Израиля были выпущены две ракеты, однако израильская противовоздушная оборона успела их перехватить, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, целью ракетного обстрела был прибрежный город Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля.

Пока ни одна палестинская группировка, дислоцирующаяся в секторе Газа, не взяла на себя ответственность за удар.

Ракетные атаки против Израиля и его ответные удары происходят достаточно часто, но в последнее время их интенсивность резко снизилась из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Кроме того, палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа с 2007 года, придерживается с Израилем неофициального прекращения огня.