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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израиль обстрелял объекты палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный удар из сектора Газа, сообщает в субботу Times of Israel.

Две ракеты были запущены палестинцами из сектора Газа в сторону Израиля поздно вечером в пятницу. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ночь на субботу ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - ИФ) ударил по трем объектам в Газе в ответ: по военному посту, по заводу по производству ракет и по подземной инфраструктуре.

Сообщений о жертвах или пострадавших ни от одной из стороны не поступало.

Израиль сектор Газа ХАМАС

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