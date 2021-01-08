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Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американская корпорация Boeing согласилась выплатить более $2,5 млрд за снятие обвинений в мошенничестве в рамках дела о двух катастрофах самолета 737 MAX, сообщил Минюст США.

Соглашение включает в себя штрафы на сумму $243,6 млн, компенсационные выплаты клиентам в размере $1,77 млрд и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф на $500 млн.

Boeing признал в судебных документах, что его сотрудники ввели в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) относительно системы коррекции маневрирования MCAS, которая и привела к авиакатастрофам.

"Трагедии рейсов 610 авиакомпании Lion Air и 302 авиакомпании Ethiopian Airlines выявили мошеннические и обманные действия сотрудников одного из ведущих мировых производителей коммерческих самолетов", - заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Бернс, добавив, что "сотрудники Boeing выбрали путь прибыли, а не честности, скрывая от FAA существенную информацию о работе своего самолета 737 MAX".

В свою очередь, исполнительный директор Boeing Дэвид Калхун заявил, что соглашение "должным образом признает, как мы не оправдали наших ценностей и ожиданий".

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года при крушении самолета этой модели индонезийской компании Lion Air погибли 189 человек. В марте 2019 года жертвами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines стали 157 человек.

В ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило ​​​​​​​Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX, потребовав от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий.

Boeing Boeing 737 MAX Минюст США FAA

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