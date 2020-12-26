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Япония до конца января закроет страну для иностранцев

Япония до конца января закроет страну для иностранцев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии объявили о новых ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает The Japan Times,

С 28 декабря и до конца января для иностранцев будет закрыт въезд в страну.

Японцы и иностранцы, постоянно проживающие в Японии, временно выехавшие за границу по работе, будут иметь возможность вернуться.

Такое решение властей страны последовало за сообщениями об обнаружении в Японии зараженных новым "британским" штаммом коронавируса. Ранее сообщалось о пяти заболевших, позднее стало известно о еще двух инфицированных.

Два новых случая - это мужчина, вернувшийся из Великобритании 16 декабря, и его родственница. Пятеро заболевших, о которых было известно ранее, - это люди, приехавшие из Британии.

В субботу, 26 декабря, в Японии было выявлено 3877 новых случаев COVID-19, что стало новым антирекордом. В Токио суточный прирост впервые превысил 900 и достиг 949.

В Японии за сутки скончались 45 человек, общее число жертв выросло до 3245.

Япония коронавирус

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