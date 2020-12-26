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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
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Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции и в Японии выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании.

Как сообщает "Би-би-си", во Франции вирус выявили у мужчины, который приехал из Лондона. Симптомов коронавируса у него нет, он находится дома на самоизоляции.

В Японии штамм нашли у пяти человек. Все эти люди ранее побывали в Великобритании. Заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

Ранее многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. Япония закрыла въезд из Британии для всех пассажиров, кроме своих подданных, возвращающихся на родину. Со стороны Франции также действуют ограничения на въезд.

Хроника 09 января – 26 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус Франция Япония

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