Миротворцы сопроводили восемь азербайджанских колонн в Карабахе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за сутки сопроводили восемь колонн азербайджанских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Как говорится в официальном бюллетене министерства, безопасное прохождение автомобильных колонн ВС Азербайджана было обеспечено через Лачинский коридор и участок дороги Шуша - Красный Базар - Каджар.

По данным Минобороны, за сутки в Карабах вернулся 491 беженец.

Отмечается, что всего с 14 ноября в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 45 081 человек.

Российские саперы очистили от взрывоопасных предметов 20,3 га территории, 5 км дорог. Всего с 23 ноября было обнаружено и обезврежено 12 459 взрывоопасных предметов.

На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщило Минобороны РФ.