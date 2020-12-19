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"Горячая линия" в Карабахе приняла 517 обращений о пропавших без вести

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российский миротворческий контингент во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжает поиск и передачу тел погибших в ходе боевых действий, сообщает в субботу Минобороны РФ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Как сказано в сообщении на сайте ведомства, организована работа "горячей линии" по сбору сведений об участниках конфликта в Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 517 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон, отметили в министерстве.

Сообщается также, что за сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 470 беженцев.

Как отмечается, всего с 14 ноября в места прежнего проживания в Карабахе вернулись 41 745 человек.

По данным Минобороны РФ, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 19 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны РФ Нагорный Карабах Красный Крест

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