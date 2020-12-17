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Миротворцы РФ передали НКР найденные в Гадрутском районе тела 9 военных

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы передали Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики тела девяти погибших военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны непризнанной республики, по предварительным данным, тела были обнаружены на участке близ боевых позиций в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд. Обстоятельства их гибели пока неизвестны.

Личности погибших военнослужащих и обстоятельства их гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня. В Минобороны Армении заявили о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации.

После вмешательства российских миротворцев обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась, заявил 14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

На участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района пропавшими считаются 73 армянских военнослужащих, сообщило ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил об имеющейся информации о том, что армянские военнослужащие попали в азербайджанский плен на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Россия

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