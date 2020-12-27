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Минобороны Турции заявило о ликвидации отряда ополчения курдов в Сирии

Минобороны Турции заявило о ликвидации отряда ополчения курдов в Сирии
Бойцы YPG в Сирии расстреливают дрон. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие военные ликвидировали на территории Сирии 15 бойцов Сил самообороны сирийских курдов (YPG), близких к Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство обороны Турции.

Военное ведомство сообщает в твиттере, что 15 бойцов РПК/YPG пытались проникнуть в район операции "Источник мира" с юга, чтобы совершить нападение.

В октябре 2019 года Турция и США договорились о приостановке Турцией операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований, которые поддерживали Соединенные Штаты, из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в невыполнении принятых на себя обязательств.

РПК/YPG считаются в Турции террористической структурой.

Турция Сирия РПК

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