Эрдоган пригрозил зачисткой, если курды не вернутся за оговоренную линию в Сирии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турция перейдет к действиям, если курдские формирования на севере Сирии не будут отведены за линию, определенную турецко-российским меморандумом от октября прошлого года, предупредил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"В случае, если террористы не будут выведены за пределы линии, определенной договоренностями с Турцией, мы перейдем к действиям. Анкара оставляет за собой право предпринять шаги в нужное время и в нужном месте", - заявил в среду президент Турции, которого цитирует информационное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, "Турция обладает достаточным потенциалом для зачистки от террористов всей территории Сирии".

Анкара называет террористами курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, которые контролировали граничащие с Турцией северные районы Сирии.

В октябре 2019 года Россия и Турция подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, на основании которого стало проводиться совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии.