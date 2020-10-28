Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Эрдоган пригрозил зачисткой, если курды не вернутся за оговоренную линию в Сирии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турция перейдет к действиям, если курдские формирования на севере Сирии не будут отведены за линию, определенную турецко-российским меморандумом от октября прошлого года, предупредил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"В случае, если террористы не будут выведены за пределы линии, определенной договоренностями с Турцией, мы перейдем к действиям. Анкара оставляет за собой право предпринять шаги в нужное время и в нужном месте", - заявил в среду президент Турции, которого цитирует информационное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, "Турция обладает достаточным потенциалом для зачистки от террористов всей территории Сирии".

Анкара называет террористами курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, которые контролировали граничащие с Турцией северные районы Сирии.

В октябре 2019 года Россия и Турция подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, на основании которого стало проводиться совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия

Новости по теме

Новости

Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном в Москве без условий

РПЦ ужаснулась изменениям в переделанном в мечеть монастыре Стамбула

РПЦ ужаснулась изменениям в переделанном в мечеть монастыре Стамбула

Баку заявил о 20 погибших в результате обстрела Арменией города Барда

Баку заявил о 20 погибших в результате обстрела Арменией города Барда
Пандемия коронавируса

В Чехии вновь зафиксировали рекордный прирост заразившихся COVID-19

В Чехии вновь зафиксировали рекордный прирост заразившихся COVID-19

Эрдоган обвинил РФ в авиаударе по боевикам в Идлибе

Эрдоган обвинил РФ в авиаударе по боевикам в Идлибе

Хитроу уступил аэропорту Шарль де Голль звание крупнейшего в Европе

Хитроу уступил аэропорту Шарль де Голль звание крупнейшего в Европе

На Вьетнам обрушился мощный тайфун

На Вьетнам обрушился мощный тайфун

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

COVID-19 выявлен у главы отдела госдепа США после его визита в Европу

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');