Турецкая армия начала покидать позиции на северо-востоке Сирии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие силы покидают места дислокации в населенных пунктах Шаблийя, Манаджир и эс-Сода в районе Таль-Тамр сирийской провинции Хасака, сообщают в среду близкие курдам сирийские СМИ.

По их данным, уходя, турецкие военнослужащие поджигают позиции, на которых они размещались.

Район, о котором идет речь, расположен на северо-востоке Сирии, где турецкие войска проводили операцию "Источник мира".

Другие детали происходящего не приводятся.