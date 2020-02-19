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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:52

Турецкая армия начала покидать позиции на северо-востоке Сирии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие силы покидают места дислокации в населенных пунктах Шаблийя, Манаджир и эс-Сода в районе Таль-Тамр сирийской провинции Хасака, сообщают в среду близкие курдам сирийские СМИ.

По их данным, уходя, турецкие военнослужащие поджигают позиции, на которых они размещались.

Район, о котором идет речь, расположен на северо-востоке Сирии, где турецкие войска проводили операцию "Источник мира".

Другие детали происходящего не приводятся.

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