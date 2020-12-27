Новый штамм коронавируса зарегистрирован в Швейцарии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии подтвердили, что новый "британский" штамм вируса COVID-19 обнаружен в стране.

Как сообщает The Local со ссылкой на Федеральное здравоохранительное агентства, вирус был выявлен в канун Рождества, 24 декабря. Новую мутацию, из-за которой многие страны вновь закрывают границы и отменяют авиаперелеты, нашли у двух человек.

Об заболевших - жители Великобритании, приехавшие в Швейцарию. Сейчас они на изоляции, власти не уточняют, в какой части страны был найден вирус.

Между тем The Guardian сообщает, что носителей нового штамма нашли в Иордании.

Ранее многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм.