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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Больные с "британским" штаммом коронавируса выявлены в Канаде

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - По сообщениям СМИ, которые ссылаются на данные чиновников из системы здравоохранения Канады, в стране выявлены два случая заражения коронавирусом, впервые обнаруженным в Великобритании.

Этим штаммом коронавируса заразились супруги в канадской провинции Онтарио. При этом пара не выезжала из провинции, не имела контактов с больными и людьми высокой степени риска, отмечается в сообщениях.

На прошлой неделе Канада продлила до 6 января запрет на пассажирские рейсы, прибывающие из Великобритании. Ранее "британский" штамм коронавируса был выявлен в ряде стран Европы, Австралии, Японии, Южной Африке.

Канада начала выпускать вакцину от COVID-19 Pfizer в начале этого месяца и приступила к распространению вакцины Moderna Inc по всей стране в прошлый четверг. Всего в начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано более 540 тыс. случаев заражения и 14,8 тыс. смертных случаев от связанных с ним заболеваний.

Канада Великобритания коронавирус COVID-19

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