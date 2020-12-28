Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 80,7 млн человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 по московскому времени понедельника 80 783 674 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 764 863, выздоровели более 56 млн.

В число стран с 5 млн и более случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 19 132 726 инфицированных COVID-19, зафиксировано 333 118 летальных исходов, излечились более 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество заразившихся выросло за истекшие сутки до 10 207 871, число скончавшихся - до 147 622, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 484 285 заболевших, из них умерли 191 139, вылечились более 6,6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 227,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 028 человек, Индии - 107, Бразилии - 896.