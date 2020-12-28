Власти Москвы призвали горожан привиться от коронавируса

С понедельника пройти вакцинацию смогут москвичи старше 60 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Москве настоятельно рекомендуют всем, у кого есть возможность, пройти вакцинацию от COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация с коронавирусом в Москве сейчас напряженная, ежедневно выявляется большое число заболевших. Именно поэтому мы постоянно расширяем возможности для прохождения вакцинации. Я настоятельно рекомендую всем, у кого есть возможность, сделать прививку, записаться любым удобным способом и защитить от вируса себя и своих близких", - сказала Ракова журналистам.

Она отметила, что с 28 декабря сделать прививку смогут горожане старше 60 лет, ведь именно пожилые люди тяжелее всего переносят COVID-19.

Кроме того, с понедельника на вакцинацию также приглашаются сотрудники сфер жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, спортивных организаций, а также сотрудники органов охраны правопорядка.

Также возможность защититься от COVID-19 получили волонтеры, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций.

Пункты вакцинации не закроются на новогодние праздники и продолжат принимать желающих.