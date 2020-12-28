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Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19
Тедрос Аданом Гебрейесус
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил в понедельник, что мир преодолел еще не все проблемы, вызванные коронавирусом COVID-19.

"На этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной. О них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

Гендиректор ВОЗ отметил "невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором в пандемию" и добавил, что в будущем году мир ждут "новые трудности". В частности, новые штаммы COVID-19.

Большинство ученых считают, что COVID-19 мог передаться человеку от летучих мышей, однако до сих пор точно неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

Считается, что вирус появился на рынке в Ухани, где в кулинарных целях торговали экзотическими животными. Однако теперь некоторые эксперты не исключают, что рынок лишь способствовал распространению вируса, а не был местом его зарождения.

ВОЗ коронавирус

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