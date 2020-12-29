Что случилось этой ночью: вторник, 29 декабря

Задержание экс-схиигумена Сергия, грядущие испытания в связи с COVID-19, 11 тысяч погибших пациентов в Москве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Укрывшийся в монастыре на Урале экс-схиигумен Сергий задержан. Сообщается, что его задержали для допроса. Сначала он доставлен в СК, позже отправлен в Москву.

- Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19. В частности, он упомянул новые штаммы COVID-19.

- "Фортуна" построила 2,6 км "Северного потока 2" в ИЭЗ Германии. Трубоукладочное судно "Фортуна" в ночь с пятницы на субботу покинуло район проведения работ.

- В США еще одна вакцина от COVID-19 вышла на финальную стадию испытаний. Речь идет о препарате компании Novavax.

- В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 11 тысяч. За последние сутки скончались 75 пациентов.