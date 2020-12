Основные слушания по делу ЮКОСа в Верховном суде Нидерландов пройдут 5 февраля

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Основные слушания по жалобе России на решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд пройдут в Верховном суде Нидерландов 5 февраля следующего года, сообщил "Интерфаксу" замминистра юстиции, уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин.

Адвокаты росийской стороны ожидают, что решение по делу может быть вынесено во второй половине 2021 года, добавил он.

Замминистра напомнил, что эта тяжба продолжается в разных международных и иностранных инстанциях уже 16 лет.

"Безусловно, мы не просто ждем, пока появится решение Верховного суда. Ежедневно ведется работа по защите национальных интересов в этом деле на многих направлениях. Юридические битвы по делу "ЮКОСа" идут не только в Нидерландах, но и в других юрисдикциях", - сказал Гальперин.

Он напомнил, что в ноябре федеральный суд США по заявлению Москвы приостановил исполнение арбитражного решения против России до окончания процесса в Нидерландах. "То есть на территории США теперь невозможно арестовать российское имущество по этому решению", - подчеркнул Гальперин.

"В марте 2021 года нас ждет заседание в британском суде по поводу приостановления исполнения решения в Великобритании. Вы знаете, что предприятию "Союзплодимпорт" осенью этого года удалось отбить в нидерландском суде неправомерные попытки оппонентов, пользуясь решением против России, наложить аресты на принадлежащие предприятию товарные знаки (водка "Столичная" в том числе). Здесь зарубежный суд встал на сторону российской компании", - добавил он.

История процесса

Три крупнейших акционера ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd и Hulley Enterprises Ltd - с 2005 года начали судиться с российским государством в связи с тем, что оно не защитило их права. Процесс проходил в Гааге на протяжении десяти лет. 18 июля 2014 года трибунал присудил истцам $50 млрд компенсации от государства.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. В июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОСа, не дожидаясь решения по жалобе России, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В Москве это решение назвали политически ангажированным. Оно было обжаловано в мае 2020 года.

В июне Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры страны, принял к рассмотрению кассационную жалобу России с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.