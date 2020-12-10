Ходорковский опроверг косвенное признание вины в письме к Путину

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Михаил Ходорковский в ответ на слова президента Владимира Путина о косвенном признании вины в прошении о помиловании в 2013 году заявил, что никогда этого не делал.

"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было", - написал Ходорковский в твиттере. По его словам, они с Путиным являются противниками, но он благодарен президенту РФ за возможность попрощаться с матерью.

Путин на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в четверг рассказал, что Ходорковский косвенно признал вину в преступлениях, за которые был осужден, в письме с просьбой о помиловании в его адрес.

Ранее экс-глава ЮКОСа сообщил, что написал прошение о помиловании на имя президента России, но вины в преступлениях, за которые был осужден, не признавал.

"Мои адвокаты мне передали, что решение о помиловании может быть принято. И что признания вины, как условия освобождения - передо мной не ставят. Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку - никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал", - заявил Ходорковский в интервью журналу The New Times в Берлине.

"И в этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема - признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины", - сказал бизнесмен.