Суд Гааги снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ФКП "Союзплодоимпорт", которое является правообладателем популярных российских водочных брендов, выиграло суд по поводу ареста товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya в странах Бенилюкс, следует из решения окружного суда Гааги.

"Суд постановил снять арест с наших товарных знаков в Бенилюксе. Арест на них был наложен в рамках разбирательств между бывшими акционерами ЮКОСа и РФ", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Решение о наложении ареста на водочные бренды Апелляционный суд Гааги принял в мае этого года. Как сообщала РБК со ссылкой на представителя GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатана Хилла, арест на популярные российские бренды наложен в юрисдикции Нидерландов из-за возобновленного в этой стране дела ЮКОСа. Эти бренды планировалось продать на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправить бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, говорил Хилл.

"Союзплодоимпорт" обжаловал это решение, назвав арест товарных знаков на территории Бенилюкса неправомерным.

В январе этого года Верховный суд Нидерландов окончательно признал ФКП "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Суд не нашел оснований для пересмотра решений, ранее вынесенных судами страны, которые закрепили за ФКП права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya на территории стран Бенилюкс.

Суды Нидерландов не раз вставали на сторону российского предприятия после того, как РФ в 2001 году признала незаконной сделку по передаче советских водочных марок (в т.ч. Stolichnaya и Moskovskaya) компаниям, входящим в SPI Group, и передала в 2002 году права на эти знаки ФКП "Союзплодоимпорт".

Глобальный спор между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International, в рамках которого ФКП отстаивает права РФ на многочисленные водочные бренды за рубежом, начался в феврале 2003 года. Его причиной является то, что во многих странах право на товарные знаки популярных российских водок по-прежнему принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки под советскими брендами. В связи с этим ФКП инициировало судебные разбирательства, в ходе которых планирует вернуть права РФ на водочные бренды и за пределами страны.

В частности, в апреле этого года Верховный суд Австрии вынес окончательное решение в деле о правах на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya, закрепил за ФКП "Союзплодоимпорт" статус законного правообладателя этих водочных брендов на территории страны. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, сообщало ФКП.

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года. Оно от имени РФ занимается, в том числе, защитой и восстановлением исключительных прав на товарные знаки, в число которых входят популярнейшие алкогольные марки Stolichnaya, Moskovskaya, "Советское" (шампанское), "Русская", "Кубанская" и др.