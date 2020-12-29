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Иран приступил к испытанию собственной вакцины от COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Клинические испытания на людях вакцины против коронавируса COVID-19 стартовали в Иране во вторник, сообщило агентство "Тасним".

Разработанный иранскими специалистами препарат был введен первым двум добровольцам, включая дочь председателя организации "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама", которая, в частности, ответственна за производство вакцины.

Председатель организации Мохаммад Мохбер ранее сообщал, что несмотря на враждебную пропаганду, 60 тыс. граждан Ирана вызвались для участия в испытаниях препарата. Он отмечал, что для его тестирования были нужны только 56 человек различных рас и возрастов.

При этом Мохбер заверил, что при испытании препарата на людях Иран будет соблюдать меры безопасности, предложенные Всемирной организацией здравоохранения, и что "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама" может позднее получить до 1,5 млн доз препарата.

Он добавил, что в последующие шесть месяцев Иран нарастит производство препарата до 12 млн доз в месяц.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иране за время пандемии выявили более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 54,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 960,7 тыс. человек.

Хроника 09 января – 29 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Иран Мохаммад Мохбер Коронавирус

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