Хаменеи запретил импорт в Иран COVID-вакцин из США и Великобритании

В Тегеране Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу заявил, что импорт вакцин от коронавируса COVID-19 американского и британского производства в страну запрещен.

"Импорт вакцин США и Британии в страну запрещен. Я говорил об этом властям и говорю сейчас об этом публично", - сказал он в эфире иранского телевидения.

По его словам, в случае, если бы США изобрели по-настоящему эффективную вакцину от COVID-19, они бы не пострадали так сильно от пандемии.

В Иране в конце декабря стартовали клинические испытания на людях собственной вакцины против коронавируса, сообщало агентство Tasnim.

Считается, что в том, что касается COVID-19, Иран является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке.

С начала пандемии в Иране выявили свыше 1,2 млн заражений коронавирусом, более 55,9 тыс. инфицированных скончались.