Высокопоставленным силовикам ФРГ ограничили въезд в Россию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Москва расширила список граждан ФРГ, против которых введены санкции, и включила туда руководящих сотрудников силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны Германии, сообщил российский МИД. Ограничения против них введены в соответствии с законом о порядке выезда и въезда в Россию.

В министерстве напомнили, что официальный Берлин долго "раскручивал" сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей Бундестага в 2015 году. В Москве считают, что это делалось, чтобы создать предлог для введения санкций по линии Евросоюза. В результате ЕС 22 октября 2020 года ввел санкции против двух граждан России и одной организации.

"Российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлеченности в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения. Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о русских хакерах" и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны", - говорится в заявлении МИД.

Санкции против силовиков стали ответной мерой Москвы на "вышеупомянутые деструктивные действия со стороны ЕС". Если Берлин сохранит курс на конфронтацию, российская сторона оставит за собой право на новые меры реагирования, предупредил МИД.

22 октября Совет ЕС ввел санкции за кибератаки на германский бундестаг в апреле и мае 2015 года, в результате которых пострадали почтовые ящики некоторых депутатов, в том числе канцлера Ангелы Меркель. Еще одним поводом для санкций стала попытка взлома сети Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах в апреле 2018 года.

Под санкции тогда попали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генерального штаба ВС России и начальник Главного разведывательного управления Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков. Ограничения введены также против 85-го Главного центра спецопераций.