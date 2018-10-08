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МИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в Нидерландах

Голландские специалисты подозревают, что эти технические средства использовались при попытке взлома систем ОЗХО

МИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в Нидерландах
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов в Нидерланды не было, изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге, сообщили "Интерфаксу" в МИД РФ.

"Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения", - пояснили на Смоленской площади.

По версии же нидерландских властей, российские агенты припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО, чтобы взломать ее компьютерные системы.

В ведомстве выразили недоумение относительно заявлений на пресс-конференции представителей властей Нидерландов о некой "тайной операции ГРУ". "Ничего необычного нет и в том, что они заселились в гостиницу "Марриотт", которая находится рядом со штаб-квартирой ОЗХО. Эта гостиница десятилетиями используется российскими официальными делегациями, прибывающими в Гаагу на работу как по линии двусторонних связей, так и в рамках нашего участия в работе ОЗХО, так как находится в полукилометре от посольства. И с ней у РЗУ (российских загранучреждений - ИФ) оформлены долгосрочные договорные отношения", - отметили в МИД.

"Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке. Повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны Российской Федерации. К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры", - сказали в ведомстве.

В МИД РФ также подтвердили наличие у высланных из Нидерландов россиян дипломатических паспортов.

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"Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта. Российских представителей в аэропорту встречал сотрудник посольства (а именно - помощник посла), который в дальнейшем после размещения в гостинице доставил их на территорию диппредставительства. Позднее один из них посещал РЗУ (российское загранучреждение - ИФ) для решения текущих вопросов деятельности", - пояснили в российском дипведомстве.

Власти Нидерландов не предъявляли официальных обвинений высланным из страны россиянам в ходе их задержания, добавили в МИД РФ. "Все это хорошо известно нидерландской стороне, которая умалчивает, что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было. Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством", - заявили в дипведомстве.

"Был получен отказ и на прямое требование уведомить о происходящем российское диппредставительство. Более того, у наших экспертов были изъяты все личные вещи, включая кредитные карты и деньги. Потом их сопроводили на ближайший рейс в Москву", - сообщили в МИД РФ.

"Глубокое недоумение вызывает и то, что и после этого эпизода никаких других действий в соответствии с обычной дипломатической практикой не последовало. Не было ни дипломатических демаршей, ни запросов, ни уведомлений", - сказали в МИД РФ.

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.

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Теги: МИД РФ, Нидерланды

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