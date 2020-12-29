Турция и РФ могут начать совместное производство "Спутника V"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Турция обсуждают возможность совместного производства вакцины от коронавируса "Спутник V", переговоры идут в позитивном ключе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"В период пандемии мы имеем тесное сотрудничество по различным вопросам", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, "наш президент дал приказ Минздраву, и сразу был подписан протокол по сотрудничеству по вакцине". "Вчера во время заседания совета министров министр здравоохранения заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле", - отметил Чавушоглу.

"Речь идет и совместном производстве этой вакцины", - подчеркнул он.