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В Бангкоке на новогодние праздники введут новые меры по борьбе с COVID

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Власти Таиланда объявили о введении в столице страны Бангкоке новых ограничений на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, в рамках новых мер со вторника в столице закрываются хостес-бары, игровые заведения и массажные салоны. Обычным барам и ресторанам разрешено продолжать работу до полуночи при условии соблюдения всех мер безопасности (в частности, социального дистанцирования). Новые ограничения будут действовать до 4 января.

Премьер Таиланда Прают Чан-Оча в свою очередь заявил, что не будет ограничивать передвижения на Новый год, однако "во многих провинциях введут ряд мер (по борьбе с коронавирусом - ИФ)".

AP напоминает, что с середины декабря в Таиланде произошло две крупных вспышки коронавируса. Одна из них имела место на рынке морепродуктов близ Бангкока среди рабочих-мигрантов из Мьянмы. Вторая вспышка связана с подпольным игорным домом в провинции Районг на юго-востоке королевства.

Как сообщает координационный центр по борьбе с COVID-19, во вторник суточный показатель случаев заражения в стране составил 155.

Таиланд считается одной из наиболее успешных стран в борьбе с COVID-19, в частности, благодаря соблюдению мер безопасности жителями страны.

Всего в королевстве за время пандемии выявили 6 440 случаев коронавируса, 61 инфицированный скончался. При этом 4 184 заболевших выздоровели.

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Таиланд Бангкок Коронавирус

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