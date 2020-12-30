В Паттайе объявлен локдаун

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Таиланде из-за коронавируса объявлен локдаун в округе Банг-Ламунг, в который входит курортный город Паттайя, сообщает Bangkok Post. Это решение было принято после того, как в округе выявили новых 22 случая заражения.

Там будут закрыты все крупные магазины, а общепит будет работать только навынос. Магазины у дома будут работать только с 5 утра и до 22 часов.

Также будут закрыты все образовательные учреждения, включая детские сады, в том числе частные, бассейны, аквапарки, парки развлечений, кинотеатры, массажные и спа-салоны, фитнес-центры, парикмахерские и косметические салоны, а также салоны связи. Кроме того, будут закрыты любые площадки, способные собрать толпы людей, в том числе на открытом воздухе.

Люди должны будут носить маски на улице и в многолюдных помещениях.

С начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусом более 6600 человек (250 новых случаев за сутки), 61 заболевший умер.